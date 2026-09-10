Ellos serán los MEJORES peones de La Granja VIP Segunda Temporada, según Fernando Lozada y Pascal Nadaud
Mientras se encontraban en pleno baño, Fernando Lozada y Pascal Nadaud revelaron quiénes son los candidatos a mejores peones
Durante un baño en las afueras del granero, Fernando Lozada y Pascal Nadaud debatieron sobre quiénes serán los mejores peones a lo largo de La Granja VIP Segunda Temporada. En la conversación aparecen nombres como el propio Julio Camejo, hoy capataz y también presente en la charla, como así también La Bebeshita.