“Pensé que ibas a ser un poco nefasta": Mono Osuna se sincera ante La Bebeshita en La Granja VIP Segunda Temporada
El exfutbolista reveló que, por su forma de ser, La Bebeshita no sería de su agrado en La Granja VIP Segunda Temporada
Durante una charla en la cocina, los granjeros comenzaron a hablar sobre La Bebeshita con ella presente y cómo es su personalidad dentro de La Granja VIP Segunda Temporada. En un momento de sinceridad, Mario “Mono” Osuna adelantó que tenía una visión totalmente diferente de la creadora de contenido antes de ingresar al reality.