Julio Camejo y Mónica Escobedo crean su propio BAILE y se lo dedican a las cámaras de La Granja VIP Segunda Temporada

Julio Camejo se encontraba en su sesión matutina de gimnasio cuando Mónica Escobedo comenzó a bromear sobre que se encontraba bronceado y que no para de darle a las máquinas. El Capataz dejó su entrenamiento para practicar un baile improvisado con la actriz que luego dedicaron a las cámaras de La Granja VIP Segunda Temporada, dejando un momento más que divertido.