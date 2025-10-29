La Granja VIP: En Vivo HOY miércoles 29 de octubre, ¿quiénes serán los DOS NOMINADOS del día?
La Granja VIP regresa en una nueva Asamblea, la dinámica que desató el CAOS la semana pasada. ¿Quiénes serán nominados? Descúbrelo EN VIVO.
HOY en La Granja VIP se vivirá la tercera Asamblea del reality show, por lo que conoceremos a los DOS NOMINADOS faltantes para confirmar el la duela de nominación. Sigue EN VIVO el minuto a minuto de esta cobertura.
La Granja VIP: En Vivo Hoy Miércoles 29 de octubre
La Bea se convirtió en La Capataz de La Granja VIP
El pasado lunes se llevó a cabo la competencia por El Capataz, en donde El Patrón, César Doroteo, Jawy y La Bea estuvieron con posibilidades de ganar. Al final La Bea fue quien se llevó de cajón a todos sus otros compañeros, convirtiéndose en la primera mujer Capataz de La Granja VIP.
La Asamblea: ¿a qué hora inicia y dónde verla gratis?
La Granja VIP de hoy miércoles tendrá lugar con La Asamblea, el lugar en donde cada uno de los granjeros, incluidos los peones, tendrán que nominar cara a cara a quienes creen que merece salir del reality show. ¿A qué hora inicia? En punto de las 9:00 p.m., a través de Azteca UNO y a través de nuestro sitio web oficial.