La Granja VIP: En Vivo HOY miércoles 29 de octubre, ¿quiénes serán los DOS NOMINADOS del día?

La Granja VIP de hoy miércoles tendrá lugar con La Asamblea, el lugar en donde cada uno de los granjeros, incluidos los peones, tendrán que nominar cara a cara a quienes creen que merece salir del reality show. ¿A qué hora inicia? En punto de las 9:00 p.m., a través de Azteca UNO y a través de nuestro sitio web oficial.