Kim Shantal cumple y nomina a Eleazar Gómez en La Granja VIP con explosivo discurso: “Eres mala persona”

Kim Shantal cumplió lo que ya le había adelantado a Sergio Mayer Mori la tarde de este miércoles y nominó a Eleazar Gómez ante el fogatero de La Granja VIP durante una Asamblea marcada por las tensiones y los roces... ¡revive el discurso de la influencer que dejó helado a todo el mundo!

¿Qué le dijo Kim Shantal a Eleazar Gómez en la Asamblea de este 29 de octubre?

Kim Shantal, quien formó parte de la primera ronda de eliminaciones en la Asamblea de este miércoles, cumplió con su nominación para Eleazar Gómez y le soltó unas palabras totalmente llenas de reclamos que, por cierto, ensayó durante toda la tarde.

"Vas a ser una piedrita en el zapato en la competencia, nos has mentido y has tenido problemas con la mayoría de nosotros, eres malo en el trabajo de la granja, eres malo en la competencia ya que te mueres del miedo cada vez que te enteras que vas a ponerte con alguien más fuerte, y a las mujeres nos subestimas, eres mal villano ya que ese papel te quedó grande", explicó.

Para Kim, Eleazar es una "mala persona" y cobarde además, por lo que le adelantó que de ahora en adelante ya no confiará en él para nada y menos será su amiga.

"Te faltan los hu3v0s para admitir cuando haces algo malo, buscas justificaciones o culpables de algo que te corresponde solo a ti, pero sobre todo eres muy mala persona, tratas de trabajar ganándote la confianza de los demás para después traicionarlos, jamás te volveré a ofrecer mi amistad y menos mi confianza", concluyó.

En medio de la ola de reclamos que por cierto se centró mucho en Manola Díez , el discurso de Kim Shantal llamó poderosamente la atención de la comunidad digital y demostró que las cosas en La Granja VIP van muy, pero muy en serio.

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: