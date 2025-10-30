“Me siento muy mal": El Patrón se sinceró sobre lo que pasó en el accidente de Alfredo Adame

Durante uno de los juegos más intensos de la semana en La Granja VIP, una inesperada caída de Alfredo Adame terminó por preocupar a todos, especialmente a El Patrón, quien no ha logrado quitarse de la cabeza lo que ocurrió en plena competencia. Aunque su equipo ganó el reto por el Huevo Dorado, su ánimo no fue el mismo al final del día.

¿Cómo fue el accidente de Alfredo Adame en La Granja VIP?

Todo ocurrió durante el Juego de Poder del miércoles. En medio del caos y el esfuerzo físico, Adame perdió el equilibrio luego de recibir un impacto de uno de los palos de la plataforma que formaba parte de las plataformas de juego. Al intentar estabilizarse, terminó por chocar con El Patrón y cayó de rodillas al suelo.

Aunque en un primer momento se pensó que había sido el choque entre ambos lo que provocó la caída, el mismo Adame aclaró después que el golpe lo recibió antes y que el contacto con El Patrón fue consecuencia del desequilibrio. A pesar de tener una herida visible en el brazo, el actor aseguró que sus rodillas estaban bien y que todo se trató de un accidente sin culpables.

¿Qué dijo El Patrón sobre la lesión de Alfredo Adame?

Desde que vio a Adame con la herida, El Patrón ha estado visiblemente afectado. No solo se acercó a hablar con él tras la intervención médica, también se mantuvo serio durante el resto del día, sin celebrar la victoria de su equipo.

Durante la Gala, Adal Ramones le preguntó directamente cómo se sentía y fue claro al decir que la lesión de su “amado enemigo” lo tenía inquieto. “Me siento muy mal, no he dejado de sentirme mal”, dijo El Patrón, al asegurar que para él no hay triunfo que valga si alguien sale lastimado, sin importar de qué equipo sea.

Ambos coincidieron en que fue un accidente propio del tipo de juegos que se viven en La Granja VIP y dejaron claro que no hay rencor entre ellos. Pero lo cierto es que este episodio mostró la ética deportiva de El Patrón, quien sabe perfectamente que el triunfo nunca está por encima de la salud del adversario.

