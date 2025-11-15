La Granja VIP: EN VIVO hoy viernes 14 de noviembre, ¿cómo saldrá el plan de Sergio Mayer Mori durante La Traición?
Sergio Mayer Mori dictará sentencia este viernes de Traición, ¿será que logre salirles bien la estrategia que habían mapeado? Descúbrelo EN VIVO en La Granja VIP.
Sergio Mayer Mori ganó la salvación ayer jueves 13 de noviembre, y ahora con el poder de la traición planea seguir la estrategia pactada para derrocar a "El Muro" el equipo conformado por Adame, Eleazar y Manola Díez. ¿Cómo saldrá el plan? No te pierdas el desenlace EN VIVO en La Granja VIP.
EN VIVO: La Granja VIP Viernes de Traición
¡¿Lola Cortés regresa a La Granja VIP?!
Lola Cortés ABANDONÓ por su propio pie La Granja VIP el pasado domingo 9 de noviembre, sin embargo estará de regreso para el programa de hoy, compartiendo foro con nuestros queridos conductores y, por supuesto, nuestro panel de críticos. ¿Quieres conocer todos los detalles? Da click aquí.
¿Cómo está el cuadro de nominados actualmente?
Al día de hoy en La Granja VIP tenemos a tres nominados: Eleazar Gómez, Manola Díez y Lis Vega, recordemos que durante La Gala esto va a cambiar, y conoceremos a un nuevo granjero o granjera nominado.
¿A qué hora inicia La Granja VIP HOY?
El Viernes de La Traición en La Granja VIP iniciará en punto de las 9:00 p.m., y puedes verla a través de Azteca UNO, o bien en nuestro sitio web totalmente en vivo y gratis, solo da click aquí.