La Granja VIP: EN VIVO hoy viernes 14 de noviembre, ¿cómo saldrá el plan de Sergio Mayer Mori durante La Traición?

Sergio Mayer Mori ganó la salvación ayer jueves 13 de noviembre, y ahora con el poder de la traición planea seguir la estrategia pactada para derrocar a "El Muro" el equipo conformado por Adame, Eleazar y Manola Díez. ¿Cómo saldrá el plan? No te pierdas el desenlace EN VIVO en La Granja VIP.