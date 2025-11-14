La fuerte confesión de La Bea que la hizo romper en llanto en La Granja VIP
La Bea le confesó a Teo, entre lágrimas, que extraña a su familia: así fue el conmovedor momento
Lo que parecía ser un momento tranquilo terminó convirtiéndose en uno de los más vulnerables y sinceros de La Granja VIP. La Bea hizo una fuerte confesión con la que dejó salir lo que, al parecer, tenía atorado desde hace días: que quería salirse para ver a los suyos y luego regresar.
¿La Bea quiere salirse de La Granja VIP?
Todo inició cuando Bea, con la voz entrecortada, le dijo a Teo que le gustaría estar con sus animalitos. “Como que a veces estaría padre cuidar a tus animalitos, ir a cotorrear y luego regresar”. Una frase que, aunque parezca ligera y graciosa, en realidad venía cargada de nostalgia y de ese huequito en el pecho que solo aparece cuando se extraña de verdad.
En tanto que Kim Shantal, al notar cómo la voz de La Bea empezaba a quebrarse, se acercó sin dudar y la abrazó con fuerza para contenerla y le habló con una ternura que inmediatamente cambió el ambiente. “Esto se va a pasar más rápido de lo que esperas, y cuando estés en tu casa con tu familia, te vas a acordar de todo esto, y vas a extrañar (a La Granja VIP), créeme”, le dijo mientras la consolaba.
Y entre palabras de aliento, también añadió una reflexión que llegó directo al corazón: “Hay que disfrutar el momento, un día a la vez… todo esto va a ser recompensado para ti y para tu familia. Te quiero mucho, quiero que seas feliz”, dijo Kim para animarla.
La Bea confiesa que extraña a su familia
Mientras que Bea, con lágrimas, soltó lo que tenía guardado: “Estoy feliz y me la paso bien, solo que a veces extraño mucho, y ya… una chilladita y a seguir”. Una frase con la que seguramente muchos se sintieron identificados.
Asimismo, Kim y Teo la animaron a no guardarse nada, le recordaron que era normal desahogarse y que ellos estaban ahí para escucharla cuando lo necesitaran.
En tanto que esta mezcla de emociones son cada vez más evidentes dentro del reality, sobre todo por los retos, estrategias y presión que seguramente sienten al estar lejos de los suyos. Sin embargo, estos momentos crudos nos recuerdan que detrás de cada granjero hay una vida, un corazón y una familia que se extraña. Y quizá por eso este instante ya se volvió uno de los más emotivos de La Granja VIP.