¡Antonio Rosique apuesta todo por Alberto del Río en La Granja VIP!

Antonio Rosique no dudó en señalar a Alberto del Río como el candidato número uno para ganar La Granja VIP. El cronista destacó su disciplina, fortaleza y mentalidad de campeón, cualidades que lo colocan un paso adelante de los demás. Además, reveló que el lado animal de Alberto es como el del toro: tranquilo, pero siempre listo para defender su territorio.

