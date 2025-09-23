inklusion logo Sitio accesible
¡Antonio Rosique apuesta todo por Alberto del Río en La Granja VIP!

La Máxima Autoridad de Exatlón México ve en Alberto del Río al gran favorito y lo compara con la fuerza de un toro.

Antonio Rosique no dudó en señalar a Alberto del Río como el candidato número uno para ganar La Granja VIP. El cronista destacó su disciplina, fortaleza y mentalidad de campeón, cualidades que lo colocan un paso adelante de los demás. Además, reveló que el lado animal de Alberto es como el del toro: tranquilo, pero siempre listo para defender su territorio.

