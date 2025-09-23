Así le fue a César Doroteo en La Isla: Desafío en Turquía, el reality de TV Azteca que lo puso al límite

César Doroteo, nuestra sexta celebridad confirmada en el granero de La Granja VIP , tuvo una experiencia en otro reality show de TV Azteca que lo marcó profundamente: ¿podrá aplicar las enseñanzas que le dejó La Isla: Desafío en Turquía en este nuevo reto extremo?

¿Cómo fue el paso de César Doroteo por La Isla: Desafío en Turquía?

En el 2023, César Doroteo le puso una pausa a la creación de contenido para unirse al reality show La Isla: Desafío en Turquía, una apuesta extrema de TV Azteca en la que dio lo mejor de su desempeño como parte del equipo morado.

En aquella ocasión, César Doroteo se convirtió en el noveno eliminado de la competencia luego de una infartante batalla final con Julieta Grajales y Maite Olalde que lamentablemente no pudo superar; sin embargo, al influencer esta experiencia le sirvió para demostrar su enorme fortaleza mental ante los desafíos.

El carismático “Teo” sucumbió ante una prueba de barril giratorio que lo llevó directo al piso; sin embargo, a pesar del trago amargo el influencer aceptó la derrota con una buena actitud e incluso agradeció el tiempo que pasó con sus compañeros.

En la cuenta de Instagram de César Doroteo aún es posible encontrar fotos y videos de su experiencia en La Isla: Desafío en Turquía, una experiencia que él calificó en una charla con el “Capi” Pérez como muy desafiante, pero que sin duda volvería a repetir.

“Cuando lo pienso a profundidad, sí recuerdo que sí la pasas mal: es una cosa de no tener comida, no tener dónde dormir y a veces estar a la intemperie... sí está complicado, pero en general mi experiencia fue muy grata, muy bonita, la recuerdo con cariño y sí la repetiría”, declaró.

Como ves, quizá César Doroteo no fue el mejor atleta de La Isla, pero lo que sí nos dejó fueron muchos chismes y polémicas, sobre todo porque protagonizó varias discusiones con Julieta Grajales que lo colocaron en el ojo del huracán... ¿crees que mantenga esta actitud en La Granja VIP?

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

César Doroteo y los demás granjeros ya están listos para competir en La Granja VIP, el reality show en donde el trabajo duro y los retos serán más importantes que dar contenido: ¡no te pierdas el estreno este domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO!