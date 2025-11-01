“Es la semana que más he trabajado": Kike Mayagoitia considera incongruente su nominación (VIDEO)
El conductor de ‘Venga la Alegría’ afirmó que lo que realmente le dolió fue la forma en que calificaron el desempeño de los peones
Kike Mayagoitia le confesó a Fabiola Campomanes y Lolita Cortés que, más allá de su nominación, lo que realmente le dolió fue la forma en que calificaron el desempeño de todos los peones cuando, por su parte, solamente había recibido elogios y buenos comentarios.
Galerías y Notas Azteca UNO