MasterChef 24/7 | Ixdit obtiene una ventaja frente a sus compañeros en el reto de eliminación

El reto de eliminación de MasterChef 24/7 arrancó con una sorpresa para los concursantes: el público eligió mediante votación a Ixdit para recibir una ventaja de cinco minutos adicionales de cocina, un beneficio que podría ser decisivo en la lucha por seguir en la competencia. Los chefs anunciaron que los participantes deberán elaborar un platillo libre en 30 minutos.