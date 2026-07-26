MasterChef 24/7 | ¡Emmanuel se despide de MasterChef 24/7! Su aventura en la cocina llega a su fin

La noche de eliminación llegó a su momento más emotivo en MasterChef 24/7. Tras una complicada deliberación, los chefs anunciaron su decisión final y Emmanuel se convirtió en el nuevo eliminado de la cocina más famosa de México. Después de dar todo en cada reto y demostrar su pasión por la gastronomía, el cocinero tuvo que despedirse de sus compañeros, los jueces y de una competencia que le dejó grandes aprendizajes. Su salida marca el cierre de una importante etapa, mientras el resto de los participantes continúa en la lucha por conquistar el título de MasterChef 24/7.