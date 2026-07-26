MasterChef 24/7 | ¡Ixdit y Michelle aseguran su lugar! Emmanuel y Luis quedan al borde de la eliminación

Después de evaluar cada uno de los platillos, los chefs comenzaron a tomar las primeras decisiones de la noche en MasterChef 24/7. La primera cocinera en asegurar su permanencia y subir al balcón con filipina blanca fue Ixdit, gracias al buen desempeño de su preparación. Minutos más tarde, Michelle también recibió la noticia de que continuaría una semana más en la competencia. Con estas decisiones, toda la presión recayó sobre Emmanuel y Luis, quienes permanecieron frente a los jueces a la espera del veredicto final que definiría quién seguiría en la cocina más famosa de México y quién pondría en riesgo su continuidad.