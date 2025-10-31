¿Extraña El Granero y ser peón? Jawy durmió en la sala, lejos de los otros granjeros
Jawy prefirió salirse de la Habitación Principal con todo y su cobija y almohada, para mejor dormir solo en la sala. ¿Será que extrañó El Granero?
Anoche, Jawy prefirió dormir en la sala con todo y su almohada y cobijas. Esta mañana explicó a los otros granjeros que no se debió a que alguien roncara ni a que extrañara ser peón, sino ya no aguantaba el calor que hacía en la Habitación Principal.
Galerías y Notas Azteca UNO