La Granja VIP 24/7
¿Extraña El Granero y ser peón? Jawy durmió en la sala, lejos de los otros granjeros

Jawy prefirió salirse de la Habitación Principal con todo y su cobija y almohada, para mejor dormir solo en la sala. ¿Será que extrañó El Granero?

Anoche, Jawy prefirió dormir en la sala con todo y su almohada y cobijas. Esta mañana explicó a los otros granjeros que no se debió a que alguien roncara ni a que extrañara ser peón, sino ya no aguantaba el calor que hacía en la Habitación Principal.

