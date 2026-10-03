“Fer los va a enmicar”: El Granjero se convierte en el blanco de las bromas

La dinámica de los secretos no solo dejó confesiones inesperadas, también hizo que los Granjeros retomaran una vieja broma relacionada con Fer. Mientras hablaban de los papeles donde cada uno escribió su secreto, comenzaron a bromear con que el de Fernando seguramente terminaría enmicado. La ocurrencia hizo referencia a los famosos papelitos que anteriormente habían llegado con información del exterior, mismos que provocaron polémica dentro de La Granja VIP. Entre risas, los participantes aseguraron que Fer también podría recurrir a la misma técnica para proteger su confesión, convirtiendo nuevamente los papelitos en el centro de las bromas entre los Granjeros.