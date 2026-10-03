“No sería mi amigo”: Mónica Escobedo lanza FUERTE confesión contra este Granjero
La convivencia ya le pesa: la Granjera se sinceró con Natalia Alcocer
Mónica Escobedo se sinceró con Natalia y dejó claro que su relación con uno de los Granjeros se limita únicamente a la convivencia dentro del reality. La participante aseguró que, fuera de La Granja VIP, nunca serían amigos y reconoció que actualmente solo trabaja con él porque necesitan sacar adelante las actividades.
Además, Mónica expresó su molestia porque considera que constantemente termina haciendo más trabajo que su compañero, ya que, según explicó, él no realiza sus tareas o no las hace cuando corresponde. La confesión dejó ver que detrás de la convivencia diaria existe un fuerte desacuerdo por la manera en que ambos enfrentan las responsabilidades dentro de la granja.