Al Extremo: robo de moto, tostadas de pata, un teatro lleno de oscuridad y el mejor chisme de La Granja VIP
Noticias, sabor, casos criminales y misterio se encontraron en Al Extremo.
Este sábado 19 de septiembre, Al Extremo presentó: Jorge “El Diablo” Becerril reportó el robo de una motocicleta captado por cámaras; La Pura Sabrosura preparó tostadas de pata; Alejandra Carvajal abordó la vida de Jeffrey Dahmer; y En Busca de lo Oculto investigó un teatro abandonado, además de repasar el chisme de La Granja VIP.