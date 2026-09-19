¡Algo los alteró! Caballos, vacas y borregos reaccionan mientras los granjeros buscan fantasmas

La investigación paranormal dentro de La Granja VIP tomó un giro inesperado cuando los animales comenzaron a comportarse de manera inquieta mientras los granjeros utilizaban el equipo de Carlos Trejo para buscar posibles entidades.

Caballos, vacas y borregos comenzaron a hacer ruido y a alborotarse justo durante la exploración, provocando que los participantes se preguntaran si podrían estar percibiendo algo que ellos no alcanzaban a ver. La situación llamó todavía más su atención porque algunos de los aparatos también comenzaron a emitir sonidos y registrar señales. Ante esto, los granjeros plantearon una posibilidad que los sorprendió: ¿y si los animales realmente pueden detectar presencias paranormales?