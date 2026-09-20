Julio Camejo no le teme al castigo: así describe el DESGASTE MENTAL de ser peón en La Granja VIP
Camejo asegura que el verdadero castigo no está solamente en el trabajo físico
Julio Camejo habló sobre lo que significa desempeñarse como peón en La Granja VIP y reconoció que, aunque las labores del campo implican esfuerzo, el verdadero desgaste está en la parte mental. El actor explicó que la posición también implica adaptarse a ciertas condiciones y puso como ejemplo la alimentación: mientras en otros momentos pueden tener una comida más abundante, como un súper bufete, siendo peón pueden terminar comiendo algo tan sencillo como huevito con arroz. A pesar de reconocer que se trata de un castigo, Julio dejó claro que no le saca al trabajo y aseguró que, si vuelven a elegirlo como peón, está dispuesto a asumir nuevamente el puesto.