Julio Camejo no le teme al castigo: así describe el DESGASTE MENTAL de ser peón en La Granja VIP

Julio Camejo habló sobre lo que significa desempeñarse como peón en La Granja VIP y reconoció que, aunque las labores del campo implican esfuerzo, el verdadero desgaste está en la parte mental. El actor explicó que la posición también implica adaptarse a ciertas condiciones y puso como ejemplo la alimentación: mientras en otros momentos pueden tener una comida más abundante, como un súper bufete, siendo peón pueden terminar comiendo algo tan sencillo como huevito con arroz. A pesar de reconocer que se trata de un castigo, Julio dejó claro que no le saca al trabajo y aseguró que, si vuelven a elegirlo como peón, está dispuesto a asumir nuevamente el puesto.