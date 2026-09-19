Pascal revela quién lo ha sorprendido más como capataz… y no precisamente para bien

Una pregunta sobre quién ha sorprendido más a Pascal desde que asumió como capataz terminó llevando la conversación hacia Ivonne Montero. Cuando Fernando le preguntó si su respuesta era para bien o para mal, Pascal fue contundente: para mal.

A partir de ahí, ambos hablaron sobre la actitud de Ivonne y señalaron que, desde su perspectiva, algo cambió después del beso de Judas que le dio a Natalia. Fernando y Pascal comentaron que ahora la perciben más tensa y a la defensiva, además de cuestionar esa imagen dulce y tierna que suele mostrar. Incluso llegaron a decir que “se le cayó la máscara” y reconocieron que todavía no terminan de entenderla.