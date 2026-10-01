"¡No lo puedes culpar!": Fernando Lozada defiende a Kevyn Bicolor y REGAÑA a Bebeshita por sus reclamos
Fer Lozada defendió a Bicolor luego de que este se bañara junto a Manelyk y Kunno dentro del edificio principal
Bebeshita se enojó con Manelyk González y Kunno por haberse bañado con Kevyn Contreras “Bicolor” en la misma ducha. Dicha acción generó opiniones divididas dentro de La Granja VIP y, para sorpresa de muchos, Fernando Lozada se colocó del lado del comediante y regañó a Daniela Alexis por sus reclamos.