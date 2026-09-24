“Qué hueva": Manelyk rechaza a Pascal en La Granja VIP y explica por qué no es su tipo de hombre perfecto (VIDEO)

Manelyk tiene más que claro qué es lo que busca en una pareja y cuáles son las cosas que de plano no le gustan. Y un buen ejemplo de hombre que no le llama la atención, es Pascal, pues confesó que le daría flojera salir con alguien cuya personalidad es tan diferente a la suya, ya que cree que no podrían conectar de ninguna manera. Lo que no se esperaba, es que el atleta le diría que él tampoco se imagina con una mujer como ella, en especial por todo lo que la ha conocido estando en La Granja VIP.