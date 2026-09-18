“Ya nunca la volví a buscar": Fernando Lozada cuenta qué pasó realmente con Fernanda de la Mora en La Granja VIP (VIDEO)
El Granjero reveló detalles de cómo fue su historia con la influencer mexicana.
Fernando Lozano aclaró los rumores en La Granja VIP que lo llegaron a rodear alguna vez con Fernanda de la Mora, y explicó que ellos se conocieron hace ya muchos años, en un gimnasio, y aunque confesó que sentía una atracción por ella, al enterarse de su edad, decidió alejarse, ya que ella era menor de edad en ese momento.