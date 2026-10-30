ÚLTIMA HORA: Julio Camejo GANA La Salvación y sale de la Tabla de Nominados, tras vencer a Kevyn “Bicolor” Contreras, Natalia Alcocer y Rafael Mercadante

Este jueves 29 de octubre durante “La Salvación” se dio a conocer que Julio Camejo fue el nominado salvado, esto luego de ganar una competencia con las demás personas que estaban nominadas; Kevyn "Bicolor" Contreras, Natalia Alcocer y Rafael Mercadante. Por ahora, ya no está en riesgo de salir de la competencia, sin embargo todo puede suceder, por lo que te recomendamos activar las notificaciones de nuestro sitio web y seguirnos en todas nuestras redes sociales para enterarte cualquier novedad que surja en La Granja VIP. La Granja VIP.

¿Por qué "Mono" Osuna benefició a Rafa Mercadante para La Salvación?

El pasado miércoles durante La Asamblea, Mario “Mono” Osuna benefició a Rafa Mercadante mediante el poder del Huevo Dorado para que pasara de forma directa a “La Salvación” y de esta manera, el integrante de “Los Disfuncionales” no pasara a la dinámica de "echar tierra", la cual pone en riesgo a los nominados de quedar bloqueados; es decir, de no participar en la dinámica de “La Salvación” y tener la oportunidad de salir de la Tabla de Nominación. En conclusión, lo benefició para que pudiera competir por la salvación y dejar de estar nominado; es decir, dejar de correr riesgo y salir de la competencia. “Mono” osuna tomó está decisión ya que no tenía a ningún miembro de su grupo (La Resistencia) en la Tabla de Nominación en ese momento por lo que era la única opción que tenía.

Las burlas de “Los Disfuncionales” se hicieron presentes ante el poder del Huevo Dorado de Mario “Mono” Osuna; así fue el momento en La Granja VIP

La arriesgada estrategia de Los Disfuncionales para la semana 8 en La Granja VIP

Esta semana el equipo de “Los Disfuncionales”, equipo conformado por Niurka Marcos, Kevyn Contreras “Bicolor”, Natalia Alcocer, Julio Camejo, Rafa Mercadante, Pablo Montero e Ivonne Montero, han tomado la decisión de realizar una estrategia arriesgada la cual consiste en nominarse entre ellos mismos. De acuerdo con la explicación que Camejo le dio a Fer Lozada, esta estrategia la realizan con la intención de que al menos uno de ellos tenga la oportunidad de salvarse el próximo domingo de Eliminación. "Así lo pensamos nosotros y así lo hicimos. Tampoco teníamos mucho que perder, ya había tres en la tabla y luego también pasó lo de Kevyn", fueron algunas de las palabras que expresó el Granjero a su compañero.