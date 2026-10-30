¿Quién le echó tierra a quién durante la polémica dinámica de La Granja VIP?

Este jueves de Salvación todos los Granjeros nominados pertenecían al equipo de los disfuncionales por lo que no se esperaba que la dinámica de echar tierra presentara mucha polémica, pero no fue así. Una vez más se vivió una gala llena de sorpresas.

Así echaron tierra cada uno de los Granjeros este 29 de octubre:



Kunno le echó tierra a Pablo Montero . Le dijo al cantante que él mismo se está enterrando porque ha sido mentiroso, pero hay cámaras que todo lo ven.

. Le dijo al cantante que él mismo se está enterrando porque ha sido mentiroso, pero hay cámaras que todo lo ven. Ivonne Montero echó tierra a Julio Camejo. Siguieron con la estrategia y lo alabó, le dijo que estaba sorprendida por el gran compositor que es.

Siguieron con la estrategia y lo alabó, le dijo que estaba sorprendida por el gran compositor que es. Manelyk González echó tierra a Natalia Alcocer. Le dijo que siempre va con el discurso de no meterse con cuerpos ajenos y cuidarse entre mujeres, pero hace comentarios pasivo-agresivos.

Le dijo que siempre va con el discurso de no meterse con cuerpos ajenos y cuidarse entre mujeres, pero hace comentarios pasivo-agresivos. Bebeshita le echó tierra a Pablo Montero. Le dijo que el video en donde quedó claro que se expresó mal del Tío Pepe le demostró que no tiene tacto.

Le dijo que el video en donde quedó claro que se expresó mal del Tío Pepe le demostró que no tiene tacto. Fernando Lozada le echó tierra a Kevyn Bicolor. Dijo que porque le quitó la oportunidad de ganar el Huevo dorado ya que saboteó el juego.

Dijo que porque le quitó la oportunidad de ganar el Huevo dorado ya que saboteó el juego. Mono Osuna echó tierra a Pablo Montero. Le dijo que quedó como un gran mentiroso a nivel nacional primero por lo que sucedió con el Tío Pepe y por haberlo acusado de haber agredido a Bicolor.



BLOQUEADO: Pablo Montero queda fuera de La Salvación en la semana 8 de La Granja VIP, por decisión de los Granjeros que le echaron tierra|Crédito: La Granja VIP

La estrategia de los disfuncionales para la octava semana en La Granja VIP

La razón por la cual esta semana en el juego de Salvación únicamente había miembros del equipo de los disfuncionales es que el grupo decidió seguir una estrategia para garantizar que alguno de sus rivales termine en la Tabla de Nominados.

El miércoles de Asamblea los disfuncionales se nominaron entre sí de manera que garantizaron tener el control del juego con la intención de quedarse con el poder de la Traición.

Con base en lo sucedido, Julio Camejo mañana tendrá la oportunidad de sacar a alguno de sus compañeros de la Tabla de Nominados y subir a alguien de la resistencia. Aunque por ahora los disfuncionales sienten que ganaron, podría haber sorpresas.