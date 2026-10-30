BLOQUEADO: Pablo Montero queda fuera de La Salvación en la semana 8 de La Granja VIP, por decisión de los Granjeros que le echaron tierra

Pablo Montero recibió un duro golpe en La Granja VIP luego de que quedara bloqueado para poder participar en el Juego de La Salvación de la semana 8, luego de que los demás Granjeros lo eligieron durante la dinámica de echar tierra. Ante este resultado cambió el panorama de los nominados pues ahora tendrá que esperar al domingo para conocer si continúa dentro de la competencia sin tener la oportunidad de buscar su salvación en esta prueba.

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¿Por qué Pablo Montero quedó bloqueado del Juego de La Salvación?

Durante la transmisión de esta noche jueves 29 de octubre en la dinámica de Echar Tierra donde participó Ivonne Montero, Mario “Mono” Osuna, Bebeshita, Manelyk, Fernando y Kunno para definir quienes podrían competir por abandonar la placa de nominados provocó un momento de tensión de quienes recibieron la tierra.

Durante esta actividad, los Granjeros tuvieron que señalar a uno de sus compañeros para impedirle participar en el Juego de La Salvación y provocar que esté en riesgo de ser el próximo Granjero en decir adiós.

En esta ocasión Pablo Montero fue el elegido por los Granjeros, quienes tomaron la decision de bloquearlo y dejarlo fuera de la prueba. De esta manera Pablo Montero perdió una de las últimas oportunidades que tenía para cambiar su situación dentro de La Granja VIP Segunda Temporada.

¿Quiénes son los Granjeros que participarán en la dinámica de Echar Tierra y jugar por La Salvación?

Recordemos que tras concluir la Asamblea quedó la lista de nominados la cual quedó conformada por Rafa Mercadante, Niurka, Kevyn” Bicolor” , Julio Camejo, Natalia Alcocer y Pablo Montero. Sin embargo, no todos los nominados tuvieron que pasar por la misma dinámica de Echar Tierra, ya que tras varias diferencias durante la semana Kevyn Contreras “Bicolor” y Niurka Marcos quedaron directamente condicionados hasta el domingo.

Por su parte, Rafael Mercadante consiguió un pase directo a la prueba gracias al beneficio que obtuvo Mario “Mono” Osuna al ganar el Huevo de Oro. Como parte de la recompensa, tuvo que elegir a un Granjero nominado que quedaría fuera de la dinámica de Echar Tierra, y pasar directamente al Juego de la Salvación, así que finalmente decidió elegir a Mercadante.