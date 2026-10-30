4 plantillas de stickers gigantes de Rumi de Kpop Demon Hunters para imprimir y personalizar la lapto de tu hija

Rumi llega para llenar de color y diversión los dispositivos de tus hijo. Si en casa tienes menores o adolescentes que son verdaderos fans de KPop Demon Hunters estas plantillas de stickers gigantes son una excelente opción para personalizar laptops y tablets con uno de sus personajes.

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Lo mejor es que puedes imprimir en casa, así que deja volar la imaginación y elige los diseños y modelos que más llamen la atención como los colores y darles un acabado especial para convertirlas en calcomanías decorativas. Una vez que tengas el diseño imprimirlas en papel adhesivo y mate de esta manera tendrás una alternativa sencilla para crear diseños originales y sobre todo de disfrutar de una actividad creativa en familia.

4 ideas de stickers gigantes de Rumi para imprimir

1.- Rumi versión cazadora

Elige una plantilla de cuerpo completo con su característico vestuario de cazadora. Puedes imprimirla en tamaño grande para colocarla en la parte trasera de una laptop o tablet. Para darle mayor resistencia, utiliza papel adhesivo.

2. Rumi con su microfono

Una opción ideal para los pequeños que disfrutan de la música es una ilustración de Rumi cantando con su micrófono. Puedes elegir una silueta grande y agregar detalles de estrellas, notas musicales y corazones para complementar la decoración.

3.- Rumi en versión chibi

Las versiones chibi son perfectas para conseguir un diseño adorable solo necesitas buscar una plantilla con cabeza grande y cuerpo pequeño para imprimirla en formato gigante en internet hay varias versiones así que tienes un catálogo grande para elegir.

4.- Rumi con las HUNTR/X

Si tu hijo es fan de todo el grupo, una plantilla de Rumi acompañada de Mira y Zoey puede ser una gran alternativa. Puedes imprimir el diseño completo o recortar cada personaje para distribuirlos en diferentes espacios de la laptop.