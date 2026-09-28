¿Resurgió el amor? Pablo Montero le da un tierno BESO a Natalia Alcocer en La Granja VIP (VIDEO)
Por más que han tratado de disimularlo, cada vez es más evidente que Pablo Montero y Natalia están muy entusiasmados por reencontrarse en La Granja VIP.
La cercanía entre Pablo Montero y Natalia Alcocer en La Granja VIP tiene a todos con la mira en cada uno de sus movimientos, pues sus compañeros sospechan que podría estar renaciendo el romance que tuvieron en el pasado. Y aunque ella ha dicho que ya pasó mucho tiempo, al cantante parece no incomodarle y ya hasta se atrevió a robarle un beso mientras platicaban para las cámaras.