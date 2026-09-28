¿Traición a Bicolor? Bebeshita revela a quién elegirá para ser su compañero de habitación si logra ser Capataz

Bebeshita es una de las finalistas que disputará la Prueba del Capataz durante la gala de esta noche. Previo al juego, la creadora de contenido platicó con sus compañeros sobre a quién escogerá como acompañante de habitación si consigue ser la líder de la semana. Lo curioso es que rechazó a Kevyn Contreras “Bicolor”, pese a estar muy cerca de él durante los últimos días.