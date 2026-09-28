“Le han dicho cosas peores": Kunno se justifica tras insultar a Natalia Alcocer por su doble juego en La Granja VIP

La decisión de Natalia por no salvar a Kunno en la “nominación en cadena” que se vivió en La Granja VIP, detonó un fuerte pleito que sigue dando de qué hablar. Y mientras jugaban a la botella para pasar el rato, Pimpinela le preguntó al influencer si está consciente de todo lo que le dijo a su compañera solo por enojo. Al respecto, Kunno alegó que mucho de lo que pasó se debió al calor de la fiesta y hasta aseguró que se le han dicho cosas peores a “La Vikinga”.