Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
La Granja VIP 24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

“Le han dicho cosas peores": Kunno se justifica tras insultar a Natalia Alcocer por su doble juego en La Granja VIP

Al ser cuestionado sobre la forma en que trató a Natalia porque no lo quiso salvar en La Granja VIP, Kunno aclaró sus palabras y evidenció que no se arrepiente.

La decisión de Natalia por no salvar a Kunno en la “nominación en cadena” que se vivió en La Granja VIP, detonó un fuerte pleito que sigue dando de qué hablar. Y mientras jugaban a la botella para pasar el rato, Pimpinela le preguntó al influencer si está consciente de todo lo que le dijo a su compañera solo por enojo. Al respecto, Kunno alegó que mucho de lo que pasó se debió al calor de la fiesta y hasta aseguró que se le han dicho cosas peores a “La Vikinga”.

Tags relacionados
La Granja VIP 24/7 Kunno Natalia Alcocer

Videos