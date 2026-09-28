¡Todos a competir! Granjeros se enfrentan en el Juego del Capataz para obtener el poder en La Granja VIP
Cuatro Granjeros entran al Juego del Capataz, pero solamente habrá un vencedor. Descubre quién obtuvo la victoria en La Granja VIP, un gran momento
Natalia Alcocer, Rafa Mercadante, Mario “Mono” y Mónica Escobedo se enfrentan en el Juego del Capataz, buscando obtener el liderazgo en La Granja VIP, pero para ello serán sometidos a un circuito de rapidez y agilidad. Al final descubre quién fue el vencedor y el mensaje que dejaron.