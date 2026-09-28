¡Todos a competir! Granjeros se enfrentan en el Juego del Capataz para obtener el poder en La Granja VIP

Natalia Alcocer, Rafa Mercadante, Mario “Mono” y Mónica Escobedo se enfrentan en el Juego del Capataz, buscando obtener el liderazgo en La Granja VIP, pero para ello serán sometidos a un circuito de rapidez y agilidad. Al final descubre quién fue el vencedor y el mensaje que dejaron.

