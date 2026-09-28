¡Cambios en toda la dinámica! Llega un nuevo Capataz, se anuncia al primer nominado de la cuarta semana y algo que modificará todo en La Granja VIP

¡Cambios impactantes! Por un lado, se realizará el Juego del Capataz en el que algunos de los Granjeros obtendrá el gran poder de liderar, además de notificarse quién formará parte de la Tabla de Nominaciones en la cuarta semana. Por si fuera poco, al final habrá un cambio de dinámica en la que algunos Granjeros deberán adaptarse para poder seguir. No te pierdas todo lo que pasó en La Granja VIP.