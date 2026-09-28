¡Cierran el trato! Kevyn “Bicolor” se sincera en el ENTREVISTADERO con Adal Ramones; ya no confían en él en La Granja VIP
¡Ya no tendrá más beneficios en La Granja VIP! Kevyn “Bicolor” cierra el trato que tuvo con Adal Ramones, donde recibió platillos jugosos a cambio de algo
Tras recibir varios beneficios en La Granja VIP, Adal Ramones le dice a Kevyn “Bicolor” que ya terminó el trato que hicieron, un secreto que nadie sabía al respecto, incluso le explicó al Granjero que no podía revelar nada, en caso de hacerlo, se enfrentaría a terribles consecuencias.