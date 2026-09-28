¡Se le quitó la SONRISA! En “La Delgada Línea” se hizo una fuerte frase sobre Rafa, a la que muchos Granjeros estuvieron de acuerdo; esto fue lo que se dijo
Rafa en “La Delgada Línea” de La Granja VIP se hizo una frase en la que muchos Granjeros coincidieron, generándole cierta molestia en su rostro frente a todos
“Rafa no logrará encajar en la granja": Todos los Granjeros pasan de la “Delgada línea”, frase a la que están de acuerdo. Claramente fue una frase que no le gustó al Granjero escuchar, pero eso no detuvo a los demás al hablar sobre su opinión en La Granja VIP.