Los Granjeros aseguran que Mono Osuna YA sacó su lado más MAQUIAVÉLICO como Capataz (VIDEO)
Luego de las decisiones de Mono Osuna, muchos Granjeros quedaron inconformes con su destino esta noche.
Kunno expresó su molestia luego de que el Capataz, Mono Osuna, lo uniera a Pimpinela Escarlata tras un reciente roce, aunque aclaró que en general se llevan bien. Por su parte, Natalia Alcocer no se guardó nada y aseguró que el exfutbolista está iniciando su “era de Capataz maquiavélico” con sus drásticas decisiones al armar las parejas.