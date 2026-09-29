Los Granjeros aseguran que Mono Osuna YA sacó su lado más MAQUIAVÉLICO como Capataz (VIDEO)

Kunno expresó su molestia luego de que el Capataz, Mono Osuna, lo uniera a Pimpinela Escarlata tras un reciente roce, aunque aclaró que en general se llevan bien. Por su parte, Natalia Alcocer no se guardó nada y aseguró que el exfutbolista está iniciando su “era de Capataz maquiavélico” con sus drásticas decisiones al armar las parejas.