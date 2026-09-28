¡Ni para ir al baño! Estas parejas estarán ATADAS y no podrán separarse por tiempo indefinido

Debido a la dinámica Polos Opuestos ¡Unidos!, los Grajeros de La Granja VIP permanecerán atados en parejas por tiempo indefinido. Compartirán alimentos, cama, baño, privilegios y responsabilidades. Si alguna dupla rompe la regla de estar atada, el rancho perderá 1,000 pesos de su presupuesto. Además, el destino del juego cambia drásticamente: si uno de los integrantes está nominado, su pareja entra en automático a la tabla de nominados y enfrentarán juntos la votación del público. Así, esta noche los Granjeros se llevaron una gran sorpresa, la cual, no pudieron disimular con gestos y palabras.

