Granjeros participan en la dinámica de “La Delgada Línea”, donde se darán fuertes declaraciones, causando diversas reacciones en La Granja VIP
¡Una dinámica divertida e incomoda para algunos! Los Granjeros deberán de enfrentarse en “La Delgada Línea” estando a favor de declaraciones en La Granja VIP
Aunque a algunos les dio risa ciertos comentarios, otros les generó cierta incomodidad en la dinámica de “La Delgada Línea”, y uno de ellos fue Rafa. Descubre todo lo que pasó en La Granja VIP y la reacción de cada uno de ellos.