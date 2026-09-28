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Granjeros participan en la dinámica de “La Delgada Línea”, donde se darán fuertes declaraciones, causando diversas reacciones en La Granja VIP

¡Una dinámica divertida e incomoda para algunos! Los Granjeros deberán de enfrentarse en “La Delgada Línea” estando a favor de declaraciones en La Granja VIP

Aunque a algunos les dio risa ciertos comentarios, otros les generó cierta incomodidad en la dinámica de “La Delgada Línea”, y uno de ellos fue Rafa. Descubre todo lo que pasó en La Granja VIP y la reacción de cada uno de ellos.

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