¿Habrá tercera semana? Kunno agradece al público y pone su permanencia como Peón en manos de los fans
Kunno hizo una pausa para valorar su evolución dentro de La Granja VIP
Kunno hizo una pausa para reflexionar sobre su segunda semana en La Granja VIP y aprovechó para agradecer todo lo que ha aprendido durante esta experiencia. El participante aseguró sentirse orgulloso de sí mismo por lo que ha conseguido hasta ahora en su segunda semana como Peón y quiso darle un cierre especial a esta etapa. Con un mensaje dirigido al público, reconoció que si quieren verlo una tercera semana siendo Peón nuevamente, estará dispuesto a continuar. Sin embargo, dejó claro que, antes de pensar en lo que viene, quería agradecer por todo lo vivido durante estos días y valorar su evolución dentro de la granja.