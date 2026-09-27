¡Ni dormir los dejan! Fernando Lozada se queja de los fuertes ronquidos de sus compañeros

Dormir se convirtió en todo un reto para algunos habitantes de La Granja VIP. Fernando Lozada se acercó a Mónica Escobedo para quejarse de los fuertes ronquidos de Pimpi, Carlos y Pablo, asegurando que el ruido durante la noche ya está afectando su descanso. Mónica coincidió con él y dejó claro que, aunque los ronquidos pueden ser inevitables, también necesitan respetar las horas de sueño. “Que no ronquen”, expresó al hablar de la situación. Para ambos, descansar representa una de las necesidades más básicas dentro del encierro y consideran que debería existir mayor consideración entre los compañeros. Ahora habrá que ver si encuentran una solución.