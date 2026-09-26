La amistad que nació en La Granja VIP ya tiene destino: estos Granjeros planean irse juntos a la playa

La amistad que nació en La Granja VIP parece que continuará mucho después de que termine la competencia. Durante una conversación, Kunno, Manelyk, Azalia y Kenny comenzaron a organizar sus planes para diciembre y revelaron que quieren escaparse juntos a la playa para pasar unos días antes de Año Nuevo. Entre pláticas y propuestas de viaje, los granjeros dejaron ver que su conexión va más allá de compartir estrategias y convivencia dentro del reality. Aunque todavía se encuentran concentrados en la experiencia de la granja, ya imaginan las vacaciones que podrían disfrutar cuando recuperen su libertad. ¡Al parecer, este equipo no piensa separarse tan fácilmente!