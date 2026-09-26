¿Ivonne y Mónica no se soportan? Kunno revela los conflictos que han tenido

Durante una plática con Manelyk, Kunno, Azalia y La Bebeshita, salió a relucir la convivencia entre Mónica e Ivonne Montero dentro de La Granja VIP. Kunno contó que ambas no se llevan tan bien y que sus personalidades suelen chocar. El influencer explicó que, durante el tiempo que han coincidido como peones, han tenido varias diferencias y conflictos. Su comentario dejó entrever que la convivencia entre ambas no ha sido precisamente sencilla y que sus desencuentros ya forman parte de la dinámica que han vivido dentro de la granja. Ahora, el comentario de Kunno puso nuevamente bajo la lupa la relación entre Ivonne y Mónica.