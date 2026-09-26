¿Qué pasó entre Natalia Alcocer y Pablo Montero? La Granjera revela que aún conserva un regalo que le dio el cantante

Natalia Alcocer sorprendió al contarle a Pimpinela un episodio de su pasado relacionado con Pablo Montero, cuando ella era más joven. La conductora explicó que entre ambos existió una historia, pero la diferencia de edades hizo que no pudieran estar juntos. Sin embargo, el cantante sí tuvo un detalle que Natalia recuerda hasta ahora: mientras le cantaba, le regaló un sombrero que ella decidió conservar. Natalia confesó que todavía lo tiene, aunque nunca lo usa porque con el tiempo se hizo plano. Así, aquel sombrero terminó convirtiéndose en un curioso recuerdo de aquella etapa de su vida y de la relación que llegó a tener con Pablo.