¡Salva a tu granjero favorito! Hasta esta hora tienes para votar HOY domingo 2 de noviembre

Después de una semana llena de tensiones después de la eliminación de Sandra Itzel de La Granja VIP, los granjeros se han puesto a pensar que NADIE está exento de abandonar el reality. En esta semana la primera nominada fue Lis Vega, ya que Sandra dejó su legado y la nominó automáticamente. Posteriormente, La Bea, Capataz de la semana, mandó a duelo a Jawy y a Sergio Mayer Mori, siendo este último el que perdió y se fue a nominación.

¿Quiénes son los 4 nominados de La Granja VIP?

¡Las cosas se pusieron tensas en La Granja VIP! En la Asamblea, Manola Díez y Eleazar Gómez fueron los más votados de la noche por sus compañeros. La mayoría de los granjeros dijo que Manola ha tenido cambios fuertes de actitud y eso podría afectar la convivencia entre todos y, por otra parte, muchos señalaron a Eleazar, pues piensan que no la está pasando nada bien y no está cumpliendo con sus tareas como peón.

Todo cambió gracias al Duelo donde se enfrentaron Manola Díez, Eleazar Gómez, Sergio Mayer Mori y Lis Vega, debido a que ganó Sergio y él tuvo la oportunidad de salvar a uno de los nominados y traicionar a otro de los granjeros o peones.

En el programa del día viernes las reglas cambiaron en el reality debido a que Omahi y Kike, no siguieron las reglas de los peones, por lo que Adal Ramones informó que la producción solo le permitía a Sergio Mayer traicionar a uno de los peones y al no decidir, automáticamente ambos quedaron nominados.

¿A qué hora cierran las votaciones hoy domingo en La Granja VIP?

Recuerda que la Gala de hoy comienza en punto de las 8:00 p.m. y viene con muchísimas sorpresas para el público y obviamente para los granjeros que siguen dentro del reality.

Durante La Gala de hoy 26 de octubre nuestro querido conductor Adal Ramones anunciará el cierre definitivo de las votaciones de la semana, para después dar a conocer al granjero o granjera que abandonaría La Granja VIP esta misma noche.

Aun estas a tiempo de salvar a tu granjero favorito, pero pronto cerrarán las votaciones así que ve a nuestro Sitio Oficial o a la APP TV Azteca EN VIVO. Tienes 10 votos disponibles para apoyar al participante que más te guste. Puedes repartirlos entre varios granjeros o darle los 10 a tu favorito.