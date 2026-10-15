Hora LÍMITE para VOTAR hoy 15 de octubre en La Granja VIP y salvar a tu Granjero Favorito de la Eliminación

La Granja VIP se encuentra en su sexta semana y estamos próximos a conocer al siguiente eliminado el domingo 18 de octubre y la decisión esta en tus manos. Tienes todo el día para votar por tu Granjero favorito, ya que la hora límite para votar hoy es a las 11:59 p.m., pero no te preocupes, pues el día de mañana viernes, las votaciones seguirán abiertas para que puedas seguir votando.

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¿Quiénes se encuentran Nominados HOY en La Granja VIP?

El día de ayer se completo la Tabla de Nominados tras culminar con La Asamblea en La Granja VIP, por lo que los Granjeros que están en riesgo de salir son:

Kevyn "Bicolor": El comediante quedó automáticamente Nominado desde el lunes, debido a que Pascal Nadaud (quinto eliminado), dejó su Legado y no nominó.

Azalia Ojeda "La Negra": La Granjera se encuentra nominada tras haber perdido en el Duelo de Nominación contra Mario "Mono" Osuna.

Mario "Mono" Osuna: El atleta fue nominado debido a que fue el Granjero que más votos tuvo durante La Asamblea del día miércoles.

Julio Camejo: Inicialmente, Ivonne Montero había entrado a la Tabla de Nominados por los votos de La Asamblea, pero todo cambió, ya que Kevyn "Bicolor", ganó el Huevo Dorado y le dio un gran beneficio, poder sacar a alguien de la Tabla y meter a alguien por lo que su decisión fue, quitar a Ivonne y nominar a Julio Camejo.

¿La Tabla de Nominados puede cambiar en La Granja VIP?



Si, efectivamente la Tabla de Nominados puede dar un giro inesperado este jueves durante el juego por la Salvación. Los 4 Granjeros entrarán a una dinámica de "Echar Tierra" y quien reciba más "tierra" quedará bloqueado y no podrá jugar. Los tres Granjeros restantes podrán competir en el juego con todo y el ganador saldrá automáticamente de la Tabla de Nominados, pero no solo eso, sino que el día de mañana traicionará a alguien, lo meterá a dicha Tabla y correrá el riesgo de ser eliminado el domingo.