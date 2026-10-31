Ivonne Montero EXPLOTA por la montaña de trastes sucios que dejaron los Granjeros en La Granja VIP

La convivencia en La Granja VIP también implica hacerse cargo de las tareas domésticas, pero Ivonne no estuvo nada contenta con el desorden que dejaron sus compañeros. La granjera se acercó a Pablo Montero para quejarse de la gran cantidad de trastes sucios que se acumularon y que ella tenía que lavar. Ivonne dejó ver su molestia al tener que hacerse cargo de toda la limpieza, pues consideró que no era justo que sus compañeros dejaran tantos utensilios sin lavar. La situación volvió a poner sobre la mesa los problemas de organización y colaboración entre los habitantes de la granja, donde hasta las labores de la cocina pueden convertirse en motivo de reclamo.