"¡Déjame en paz!": Rafa Mercadante se HARTA de Kevyn Contreras y le pone un alto en La Granja VIP

Rafael Mercadante no pudo contener sus pensamientos y le soltó todo lo que piensa sobre Kevyn Contreras en la cara. El actor le comentó que su forma de crear contenido dentro de La Granja VIP es “barata” y que podría tener un mejor comportamiento dentro del reality. “Bicolor” pasó de él y esto enfureció a Mercadante, quien le pidió que lo dejará en paz.