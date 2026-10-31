“Me haces mucha falta, pa": Fernando Lozada explota en llanto al recordar a su padre en La Granja VIP

Fernando Lozada tuvo un momento muy personal en La Granja VIP. Mientras el resto de los Granjeros se encontraban ocupados, el influencer aprovechó para tener un tiempo a solas frente al altar del Día de Muertos que prepararon en la actividad de ayer. Allí, Fer colocó una imagen de su difunto padre y le dedicó unas palabras muy emotivas.