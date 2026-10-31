Bebeshita “secuestra” a Kevyn Bicolor y lo lleva a la suite del Capataz; así reaccionaron los Granjeros (VIDEO)
La creadora de contenido le vendó los ojos a Kevyn Contreras y lo dirigió hasta la suite del Capataz, ¿Qué pasó después?
Bebeshita planificó una escena que nadie esperaba en La Granja VIP. La creadora de contenido fue a buscar a Kevyn Contreras, quien se encontraba descansando en las afueras del edificio principal, y lo obligó a quitarse su chamarra. Posteriormente, vendó sus ojos y lo dirigió hacia la suite del Capataz; la reacción de los demás Granjeros es imperdible.