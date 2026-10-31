La gran TENTACIÓN que Bebeshita dejó pasar en la compra del Capataz por no tener dinero (VIDEO)
La influencer remarcó que tuvo la posibilidad de comprar una tentación por 10 mil Plata Cash, pero dejó pasar la oportunidad por la falta de presupuesto
La Bebeshita se encargó de realizar las compras para la novena semana de La Granja VIP por ser la Capataz y dejó pasar una oportunidad única. La creadora de contenido compartió que evadió comprar una tentación valuada en 10 mil Plata Cash debido al ajustado presupuesto que obtuvieron los Granjeros tras una semana atípica. Solamente contaba con poco más de 11 mil Plata Cash para realizar la compra semanal.